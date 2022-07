Premium Het beste van De Telegraaf

Column: malaise AEX in eerste half jaar erger dan dotcom- en kredietcrisis?

Door Jan Maarten Slagter

Het eerste halfjaar van 2022 was het slechtste ooit voor de beurs, althans voor de AEX-index. De beursgraadmeter sloot het vorige jaar op 797 punten; alweer dertig punten onder het hoogtepunt dat half november werd aangetikt. Op 30 juni toonde het koersenbord nog maar 659 punten voor de AEX. Dat is een daling van 17% in zes maanden.