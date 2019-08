Handelsoorlog raakt staalmaker Voestalpine

De omzet bij Voestalpine daalde in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar met bijna 4 procent tot 3,3 miljard euro. Alle divisies hadden daarbij te maken met teruggelopen leveringen. Tegelijkertijd stegen de kosten, onder andere voor CO2-emissies, ijzererts en de opstart van een Amerikaanse fabriek. Het bedrijfsresultaat (ebitda) viel daardoor bijna 28 procent lager uit, op 370,9 miljoen euro. De nettowinst daalde met 60 procent tot 90,4 miljoen euro.

Voestalpine verwacht dit boekjaar een bedrijfsresultaat te behalen dat gelijk is aan dat van 2018/2019. Daarvoor moet het bedrijf wel in de kosten snijden. Daarnaast is die doelstelling alleen haalbaar als handelsspanningen en onzekerheid rond de brexit niet uitmonden in een recessie of crisis. Ook kan een rigoureuze ommezwaai in het Europese CO2-beleid die ambitie verstoren.