Huizenprijzen stijgen door, maar wel iets minder hard

Het aantal verkochte woningen loopt nog iets achter op de score van 2018. Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - Koopwoningen zijn in november weer 5,8% duurder geworden. Daarmee zet de stijging, die al sinds medio 2013 aan de gang is, onverdroten door. Maar de toename is wel iets lager dan in oktober, melden het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek.