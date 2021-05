Cruisebedrijven durven weer Europese reizen aan te bieden

Vorige week vertrok een schip van de Italiaanse Carnival-dochter Costa Crociere voor het eerst sinds de coronacrisis met passagiers. De Costa Smeralda verliet zaterdag Savona voor een cruisereis van een week. Dit zomerseizoen rekent Costa erop met vier schepen vakantiebestemmingen in het Middellandse Zeegebied aan te doen. Een andere Europese aanbieder van cruises die onder het Amerikaanse concern valt, AIDA, verwacht vanaf 23 mei weer reizen aan te kunnen bieden vanuit Griekenland.

Cruiserederijen horen bij de bedrijven die als eerste getroffen werden door de coronapandemie. In februari 2020 moesten alle opvarenden van het cruiseschip Diamond Princess noodgedwongen wekenlang aan boord blijven na een uitbraak van het toen nog nieuwe longvirus. Ruim zevenhonderd mensen aan boord bleken besmet en enkele passagiers kwamen te overlijden. Land na land weigerde na de eerste corona-uitbraken nog cruiseschepen toe te laten.

Door alle reisrestricties boekten Carnival en andere grote cruiseconcerns miljardenverliezen. Volgens Carnival hebben de uitbraken aan boord van schepen vorig jaar passagiers niet definitief afgeschrikt van cruises. Het bedrijf meldde in januari dat de vraag voor reizen voor de eerste helft van 2022 hoger ligt dan het niveau van 2019. Maar het zal nog tot 2023 duren voordat de markt volledig is hersteld, voorspelde topman Arnold Donald in een interview met zakenkrant Financial Times.