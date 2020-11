Bitcoin blaast stoom af in aanloop naar verkiezingen VS

De bitcoin viel rond 15.00 uur (Nederlandse tijd) 3% terug op $13.400 nadat dit weekend de grens van 14.000 werd gepasseerd naar het hoogste niveau in ruim twee jaar.

Over de gehele maand oktober deed de bitcoin uitstekende zaken. Per saldo werd de cryptomunt bijna 30% meer waard.

In de aanloop naar de verkiezingen in Amerika die morgen staan gepland, lijken beleggers wat winst van tafel te halen. Bij een uitslag zonder duidelijke winnaar wordt rekening gehouden met een flinke toename van de volatiliteit in de cryptohandel.

Daarnaast zijn de ogen al gericht op de bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank later deze week. Hoewel er geen vuurwerk wordt voorzien, zal de toelichting van Fed-president Powell nauw worden gevolgd.

In de afgelopen weken hadden beleggers in de bitcoin er flink zin in. De digitale munt kreeg daarbij steun van Paypal dat de deuren open heeft gezet voor handel met de cryptomunten op het eigen platform.