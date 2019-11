Toename Duitse export sterker dan verwacht

De uitvoer nam met 1,5 procent toe in vergelijking met augustus, toen nog sprake was van een herziene daling met 0,9 procent. Economen hadden voor september gemiddeld verwacht dat de Duitse export met 0,3 procent zou stijgen.

De waarde van de Duitse goederenuitvoer kwam in september uit op meer dan 114 miljard euro. De export naar andere landen in de Europese Unie (inclusief de eurozone) had een waarde van 68,4 miljard euro. De rest (45,7 miljard euro) ging naar landen elders in de wereld.

De import van de grootste economie van Europa nam in september met 1,3 procent toe vergeleken met een maand eerder, toen de Duitse invoer met een bijgestelde 0,1 procent steeg. De import van Duitsland had in september een waarde van 93 miljard euro.