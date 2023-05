Onduidelijkheid over vergroening op werkvloer: ’Personeel verwacht geld van baas voor duurzame keuzes’

Onder groene arbeidsvoorwaarden worden regelingen verstaan als het verstrekken van een klimaatbudget voor groene investeringen, een mobiliteitsbudget en een fietsplan door de werkgever. „Sommige werkgevers zien ook elektrische leaseauto’s als groene arbeidsvoorwaarden, maar aangezien zakelijke leaseauto’s vanaf 2024 sowieso elektrisch dienen te zijn, is het geen bijzondere voorwaarde”, aldus Joke van der Velpen, manager wet- en regelgeving bij Visma Raet.

Het bieden van groene arbeidsvoorwaarden komt overigens niet altijd voort uit duurzaamheid. Zo treedt per 1 januari 2024 de regeling werkgebonden personenmobiliteit in werking, waardoor werkgevers met meer dan honderd medewerkers verplicht worden om jaarlijks te rapporteren over de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer. Van de ondervraagde organisaties zegt 15% alleen gebruik te maken van duurzaam woon-werkverkeer omdat deze rapportageplicht eraan komt.

Duurzame keuzes

Het invoeren van groene arbeidsvoorwaarden kan kosten met zich meebrengen. Werkenden vinden dat die kosten voornamelijk door hun werkgever betaald moeten worden. Zo verwacht 57% dat hun werkgever geld beschikbaar stelt om duurzame keuzes, zoals met de fiets naar kantoor komen, bij medewerkers te stimuleren. Slechts 16% is bereid om in te leveren op de huidige regelingen voor bijvoorbeeld vakantiedagen en bonussen om daar groene arbeidsvoorwaarden voor terug te krijgen. Werkgevers staan zelf niet te springen om de portemonnee te trekken: slechts 28% van de organisaties is bereid om uit eigen zak medewerkers tegemoet te komen voor groene arbeidsvoorwaarden.

Joke van der Velpen: „De invoer van groene arbeidsvoorwaarden kan extra kosten met zich meebrengen, maar als werkgever hoef je niet direct zonnepanelen of warmtepompen beschikbaar te stellen aan medewerkers. Het stimuleren van hybride werken of het aanbieden van een mobiliteitsbudget in plaats van een leaseauto zijn al kleine veranderingen die veel impact kunnen hebben. Een andere manier om medewerkers te stimuleren bij te dragen aan de vermindering van CO2-uitstoot is door ze bijvoorbeeld extra vakantiedagen aan te bieden wanneer ze met de trein op vakantie gaan.”