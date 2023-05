Turkse beurs onderuit na uitblijven winnaar verkiezingen

De Turkse president Tayyip Erdogan en zijn vrouw zijn tevreden met de voorlopige verkiezingsuitslag. Ⓒ ANP/HH

ISTANBUL (ANP/BLOOMBERG) - De aandelenbeurs in Istanbul is maandagochtend meer dan 6 procent onderuitgegaan vanwege onduidelijkheid over de toekomst van het land, nu er nog geen duidelijke winnaar is bij de Turkse presidentsverkiezingen. Het ziet ernaar uit dat er een tweede verkiezingsronde nodig is. Daarbij leek bij beleggers sprake van een stille hoop dat de huidige president Recep Tayyip Erdogan de verkiezingen zou verliezen.