Alfen geeft gas op vlakke beurs

Rond 9.10 uur staat de AEX-index 0,1% hoger op 780,7 punten. De AMX is vrijwel onveranderd op 1097,1 punten. De koersenborden in Londen (-0,1%), Parijs (-0,2%) en Frankfurt (-0,2%) kleuren rood.

Beleggers zijn vandaag vooral benieuwd of Fed-baas Powell iets zal zeggen over een mogelijk begin van de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld. De Fed koopt maandelijks voor $120 miljard aan leningen op om de negatieve impact van de coronapandemie tegen te gaan. Nu het economisch herstel is ingezet, vinden de lokale Fed-presidenten Esther George van Kansas en James Bullard van St. Louis het echter tijd om geleidelijk een einde te maken aan de stimuleringsmaatregelen om de oververhitting van de economie te voorkomen. Volgens George moet het begin van de afbouw niet te lang worden uitgesteld, terwijl Bullard wil dat het opkoopprogramma aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 is beëindigd.

Elders laten de aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio ging vanochtend 0,4% lager het weekeinde in. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag circa 0,3% hoger na de verliezen van ruim 0,5% op donderdag.

In de AEX is chiptoeleverancier Besi de koploper met een plus van 0,9%. Bij de chipfondsen doen ook ASML (+0,5%) en ASMI (+0,4%) goede zaken.

Just Eat Takeaway (-2,4%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. Het maaltijdenbestelconcern was eerder deze week nog in trek bij beleggers, maar kreeg toen ook te horen dat het aandeel dreigt te verdwijnen uit de Britse beursgraadmeter FTSE 100.

Bij de middelgrote fondsen is Alfen de grootste stijger met een koerssprong van 4,6%. De laadpalenfabrikant leverde donderdag nog 5,7% in richting de halfjaarcijfers die vandaag verschenen. Topman Marco Roeleveld van Alfen sprak daarbij van een goede eerste jaarhelft en een versnelling van de omzetgroei in het tweede kwartaal. Roeleveld waarschuwde wel voor voorraadproblemen in de tweede jaarhelft.

Eurocommercial Properties (-4,8%) is de grootste daler in de AMX. Het winkelvastgoedfonds boekte in het afgelopen halfjaar een winst van €17,8 miljoen.

Bij de smallcapfondsen wint Sif Holding 2,8%. Sif heeft de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar flink opgevoerd. Het bedrijf dat funderingen maakt waarop windmolens in de zeebodem worden verankerd zag ook de winst die per fundering werd gemaakt groeien. Sif denkt dat de markt voor windmolens op zee de komende jaren alleen maar blijft groeien en verwacht daarbij ook hogere marges te kunnen behalen ondanks het feit dat de concurrentie ook toeneemt. De omzet van Sif ging naar €249,3 miljoen tegen €151,2 miljoen een jaar eerder. Onder de streep bleef er €7,2 miljoen over.

Het lokaal genoteerde HAL (+1,3%) kwam donderdag nabeurs al met resultaten. De investeerder rekent dit jaar op een ’significant’ hogere winst dan vorig jaar. HAL verkocht onlangs namelijk zijn meerderheidsbelang in het Nederlandse optiekbedrijf GrandVision, bekend van keten Pearle. Die deal levert HAL een boekwinst op van zo’n €3,5 miljard.

