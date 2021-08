Kleine winst voor AEX richting cruciale Powell-speech

Rond 14.45 uur staat de AEX-index 0,2% hoger op 781,4 punten. De AMX daalt 0,3% naar 1093,4 punten.

De beurzen in Londen (-0,2%), Parijs (-0,3%) en Frankfurt (-0,1%) blijven dichtbij de slotstanden van donderdag.

Elders laten de aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio ging vanochtend 0,4% lager het weekeinde in. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag circa 0,3% hoger na de verliezen van ruim 0,5% op donderdag.

’Hint van Powell verwacht’

„De markten zijn al dagen bezig met de toespraak van Powell, die aan het einde van de middag invloed kan hebben op de koersen. De consensus is dat hij vandaag een hint zal geven over het begin van de afbouw van het steunprogramma van de Fed, maar dat de echte aankondiging pas later zal volgen”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge).

Notulen van de Amerikaanse centrale bank, waarin veelvuldig melding werd gemaakt van dit zogenoemde ’taperen’, zorgden twee weken geleden voor een kortdurende schokgolf op de financiële markten. Sindsdien herstelden de koersen zich echter weer en tikten de beurzen nieuwe records aan.

De Fed koopt maandelijks voor $120 miljard aan leningen op om de negatieve impact van de coronapandemie tegen te gaan. Nu het economisch herstel is ingezet, vinden de lokale Fed-presidenten Esther George van Kansas en James Bullard van St. Louis het echter tijd om geleidelijk een einde te maken aan de stimuleringsmaatregelen om de oververhitting van de economie te voorkomen.

Volgens George moet het begin van de afbouw niet te lang worden uitgesteld, terwijl Bullard wil dat het opkoopprogramma aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 is beëindigd. De toespraak van Powell in Jackson Hole begint vanmiddag rond 16.00 uur.

De Chinese autoriteiten willen trouwens Chinese techbedrijven die grote hoeveelheden data van consumenten verzamelen, verbieden een beursgang te maken in de VS, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Peking gaat daarnaast van alle Chinese bedrijven eisen dat ze eerst toestemming gaan vragen voor een buitenlandse beursgang.

In de AEX is chipmachinefabrikant ASMI de koploper met een plus van 1,9%. Bij de chipfondsen doen ook ASML (+1,2%) en Besi (+1,2%) goede zaken. Staalfabrikant ArcelorMittal gaat 1,3% vooruit.

Just Eat Takeaway (-5,5%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. Beleggers reageren negatief op het besluit van New York om de beperkingen van de vergoedingen die maaltijdbezorgers aan restaurants in de stad kunnen vragen permanent te maken. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl is in Amerika actief met het onlangs overgenomen Grubhub. Volgens Just Eat-topman Jitse Groen is het besluit van New York ’ongrondwettelijk’.

Bij de middelgrote fondsen laat Alfen een opmerkelijke koersbeweging zien. De laadpalenfabrikant opende 6% hoger, maar staat inmiddels 6,4% in het rood. De laadpalenfabrikant leverde donderdag al 5,7% in richting de halfjaarcijfers die vandaag verschenen. Topman Marco Roeleveld van Alfen sprak daarbij van een goede eerste jaarhelft en een versnelling van de omzetgroei in het tweede kwartaal. Roeleveld waarschuwde wel voor voorraadproblemen in de tweede jaarhelft.

Eurocommercial Properties zakt 2,2%. Het winkelvastgoedfonds boekte in het afgelopen halfjaar een winst van €17,8 miljoen.

AMG gaat 1,4% vooruit. De metalenfabrikant heeft een koopadvies ontvangen van zakenbank Citi, inclusief een koersdoel van €38,50.

Bij de smallcapfondsen wint Sif Holding 2,6%. Sif heeft de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar flink opgevoerd. Het bedrijf dat funderingen maakt waarop windmolens in de zeebodem worden verankerd zag ook de winst die per fundering werd gemaakt groeien. Sif denkt dat de markt voor windmolens op zee de komende jaren alleen maar blijft groeien en verwacht daarbij ook hogere marges te kunnen behalen ondanks het feit dat de concurrentie ook toeneemt. De omzet van Sif ging naar €249,3 miljoen tegen €151,2 miljoen een jaar eerder. Onder de streep bleef er €7,2 miljoen over.

Het lokaal genoteerde HAL (-1,7%) kwam donderdag nabeurs al met resultaten. De investeerder rekent dit jaar op een ’significant’ hogere winst dan vorig jaar. HAL verkocht onlangs namelijk zijn meerderheidsbelang in het Nederlandse optiekbedrijf GrandVision, bekend van keten Pearle. Die deal levert HAL een boekwinst op van zo’n €3,5 miljard.

Infrastructuurbedrijf Boskalis (+0,2%) heeft met Mobilis en Van Gelder de opdracht gekregen voor de bouw van het station Amsterdam-Zuid.

