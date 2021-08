Powell pept AEX op in recordreeks

De AEX-index is 0,9% hoger gesloten op 787,04 punten. Over een week boekte de index 2% winst. De AMX plust 0,3% tot 1099,98 punten.

De beurzen in Londen (+0,3%), Parijs (+0,2%) en Frankfurt (+0,2%) keerden van klein verlies naa een winstje.

De Amerikaanse beurzen koersen in reactie op de speech van Powell met rond 0,6% tot 1,1% winst voor de Nasdaq, na de verliezen van ruim 0,5% op donderdag.

De dollarindex zakt 0,3%, de rentevergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie zakt licht.

’Hint van Powell verwacht’

„Markten profiteren, nu duidelijk is dat de steun van de Federal Reserve wordt afgebouwd, maar een renteverhoging pas ergens volgend jaar komt. Dat is gunstig voor aandelen. Powell was bovendien optimistisch over de draagkracht van de economie, die het effect van deltavariant aan moet kunnen”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge).

,,De werkloosheid loopt terug in de VS, en de Fed geeft aan dat loon- en prijsstijgingen die er dan kunnen komen scherp worden gevolgd voor de timing van de rentevergoeding. Te vroeg ingrijpen bij meer inflatie is niet goed, zegt hij. Het geeft me ook wel vertrouwen dat er consensus is binnen de Federal Reserve en dat Powell een middenpositie heeft bevestigd. Dat hij de renteverhoging duidelijk loskoppelt van de afbouw van de aankopen van obligaties is ook een sterk punt voor beleggers.”

Notulen van de Amerikaanse centrale bank, waarin veelvuldig melding werd gemaakt van dit zogenoemde ’taperen’, zorgden twee weken geleden voor een kortdurende schokgolf op de financiële markten. Sindsdien herstelden de koersen zich echter weer en tikten de beurzen nieuwe records aan.

De Fed koopt maandelijks voor $120 miljard aan leningen op om de negatieve impact van de coronapandemie tegen te gaan. Nu het economisch herstel is ingezet, vinden de lokale Fed-presidenten Esther George van Kansas en James Bullard van St. Louis het echter tijd om geleidelijk een einde te maken aan de stimuleringsmaatregelen om de oververhitting van de economie te voorkomen.

’Afbouwen’

In de AEX sluit chipmachinefabrikant ASMI als de koploper dankzij een plus van 3,9%. Bij de chipfondsen doen ook ASML (+2,2%) en Besi (+2,2%) goede zaken.

Staalfabrikant ArcelorMittal gaat 2,8% vooruit bij de slotbel.

Shell wint 1,5%, winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield pakt 1,5% koerswinst.

Just Eat Takeaway (-7,5%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. Beleggers reageren negatief op het besluit van New York om de beperkingen van de vergoedingen die maaltijdbezorgers aan restaurants in de stad kunnen vragen en maximaal 15% bedraagt permanent te maken. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl is in Amerika actief met het onlangs overgenomen Grubhub. Volgens Just Eat-topman Jitse Groen is het besluit van New York ’ongrondwettelijk’. Volgens Groen leidt het besluit waar hij bezwaar tegen maakt tot hogere prijzen voor klanten. Uiteindelijk leidt dat tot minder bestellingen voor restaurants en maaltijdbezorgers, stelt hij.

Verzekeraar ASR wordt na een winstreeks even verkocht (-0,6%).

Bij de middelgrote fondsen laat Alfen 6,1% liggen. De laadpalenfabrikant leverde donderdag al 5,7% in richting de halfjaarcijfers die vandaag verschenen. Topman Marco Roeleveld van Alfen sprak daarbij van een goede eerste jaarhelft en een versnelling van de omzetgroei in het tweede kwartaal. Roeleveld waarschuwde wel voor voorraadproblemen in de tweede jaarhelft.

Biotechfonds Galapagos verliest 2,3%.

Eurocommercial Properties stijgt 0,7%. Het winkelvastgoedfonds boekte in het afgelopen halfjaar een winst van €17,8 miljoen.

AMG gaat 2% vooruit, en wint op weekbasis 13,5%. De metalenfabrikant heeft een koopadvies ontvangen van zakenbank Citi, inclusief een koersdoel van €38,50.

Bij de smallcapfondsen wint Sif Holding 2,6%. Sif heeft de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar flink opgevoerd. Het bedrijf dat funderingen maakt waarop windmolens in de zeebodem worden verankerd zag ook de winst die per fundering werd gemaakt groeien. Sif denkt dat de markt voor windmolens op zee de komende jaren alleen maar blijft groeien en verwacht daarbij ook hogere marges te kunnen behalen ondanks het feit dat de concurrentie ook toeneemt. De omzet van Sif ging naar €249,3 miljoen tegen €151,2 miljoen een jaar eerder. Onder de streep bleef er €7,2 miljoen over.

Het lokaal genoteerde HAL (-1,7%) kwam donderdag nabeurs al met resultaten. De investeerder rekent dit jaar op een ’significant’ hogere winst dan vorig jaar. HAL verkocht onlangs namelijk zijn meerderheidsbelang in het Nederlandse optiekbedrijf GrandVision, bekend van keten Pearle. Die deal levert HAL een boekwinst op van zo’n €3,5 miljard.

Infrastructuurbedrijf Boskalis (+0,2%) heeft met Mobilis en Van Gelder de opdracht gekregen voor de bouw van het station Amsterdam-Zuid.

