Ex-topman modeketen FNG in cel

Dat bevestigde het Antwerpse parket zaterdag tegen Belgische media. De ex-topman van de failliete modeketen FNG zit in de gevangenis.

Penninckx werd eerder officieel in verdenking gesteld wegens fraude. Hij werd niet vastgezet, als hij zich aan enkele voorwaarden hield. Volgens de Belgische media is Penninckx alsnog ingesloten.

Vrijdag meldde Penninckx zich met zijn vrouw bij de onderzoeksrechter nadat hij zijn voorwaarden voor zou hebben geschonden. Penninckx, ook grootaandeelhouder van KV Mechelen zit in de cel, zijn vrouw kreeg een enkelband, aldus Vlaamse media zaterdag.

Doorstart

In augustus viel de verdenking op de drie oprichters van FNG wegens vermeende valsheid in geschrifte, het aanmaken van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers en de weinigering om aan onderzoek van beurswaakhond FSMA mee te werken.

Enkele weken geleden deed justitie op verschillende plaatsen huiszoeking. Er zouden volgens Vlaamse media aanwijzingen zijn dat FNG eigen aandelen had gestald in een Nederlandse stichting. Daarbij werd volgens die berichten niet gemeld dat FNG daarbij financieel risico zou kunnen lopen.

Signalen van wanbeleid speelden eerder mee toen het modebedrijf deze zomer over de kop ging. Kandidaat-investeerders waren afgehaakt. In augustus gingen FNG ook in Nederland failliet.

Tegen De Standaard meldde hij dat de coronacrisis zwaktes in het concern had blootgelegd, die eerder niet zichtbaar waren. Dieter Penninckx vertrok in mei. In juli werd de hele directie vervangen.

Opmerkelijk moment

Een curator werkt nu achter de schermen aan een verdere doorstart van het failliete concern met merken Brantano, waarvan Penninckx oprichter is, Fred&Ginger en Claudia Sträter. De curator bereikte eerder een akkoord met enkele ondernemers voor overname van een aantal winkels.

Belgische media noemen het tijdstip van de arrestatie van de ex-topman opmerkelijk. Uitgerekend op het moment dat zijn club KV Mechelen de eerste wedstrijd speelt zit de belangrijkste aandeelhouder in een Mechelse gevangenis.