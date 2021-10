Premium Het beste van De Telegraaf

Weer geen EU-akkoord over ingrijpen energiecrisis: ’Voor Nederland prima’

Door Alexander Bakker

Demissionair minister Blok in overleg met Eurcommissaris Simsom (r.). Ⓒ ANP/HH

Luxemburg - De EU-energieministers zijn het tijdens een extra beraad in Luxemburg niet eens geworden over Europees ingrijpen in de energiecrisis. Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) is daar niet ontevreden over.