Beursblog: belegger doet Vopak en luchtvaart weg; Heijmans krijgt tik

De AEX moet vrijdagochtend licht terrein prijsgeven Beleggers blazen wat stoom af na het enthousiasme van een dag eerder. UMG en Besi ziiten in de achterhoede. In de Midkap gaan AF-KLM en Signify in de uitverkoop. AScX-fonds Heijmans krijgt het ook flink te verduren.

Op de Aziatische markten zakt de Japanse beurs vrijdag aan het einde van de handel flink weg na het besluit van de Bank of Japan om de rente ongewijzigd te houden. De beurs in Hong gaat omhoog vanwege de hoop op meer stimulering vanuit de overheid in Peking Als de beursblog niet zichtrbaar is, klik dan op deze link. DFT Dagelijks Elke ochtend het belangrijkste financiële nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.