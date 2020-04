Hamsteren hielp verkopen Nestlé

Verder merkte Nestlé dat door de crisis meer consumenten hun aankopen online deden. Bijvoorbeeld in de winkels van koffiemerk Nespresso was dat te merken. Voor het eerst haalde Nestlé meer dan een tiende van zijn omzet uit onlineverkopen. Lockdowns zorgden er daarnaast voor dat de verkoop van producten in de horeca, die in veel landen gesloten is, afnam ten gunste van producten die mensen thuis kunnen nuttigen.

Nestlé zag de omzet in de eerste drie maanden uitkomen op 20,8 miljard Zwitserse frank, omgerekend zo'n 19,8 miljard euro. Dat was lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, als gevolg van het afstoten van een aantal bedrijfsonderdelen. Op vergelijkbare basis ging de omzet met 4,3 procent omhoog.

Nestlé maakte verder bekend te kijken naar de strategische opties voor zijn Yinlu-merk in China. Onder die naam verkoopt het bedrijf onder meer pindamelk en rijstpudding in blik. Nestlé heeft besloten zijn Nescafé koffiedrankjestak te behouden en verder te ontwikkelen.