Klappen voor Tesla op lager Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de handel begonnen. Tesla kreeg een forse klap nadat de maker van elektrische auto's opnieuw een kwartaalverlies leed en technologiedirecteur Jeffrey Straubel een stap terug deed. Ook verwerkten beleggers de kwartaalcijfers van onder meer Facebook. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) werd eveneens meegewogen.