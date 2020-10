Tweede vehikel Niek Hoek werft investeerders voor beursgang

Het genoteerde investeringsvehikel van voormalig Delta Lloyd-topman Niek Hoek en oud-DHV-topman Stephan Nanninga fuseerde in februari met techbedrijf CM.Com en dat bedrijf kwam in de notering van Dutch Star. DSCT is opnieuw een zogenoemde 'special purpose acquisition company', ook wel een 'spac' genoemd.

Het tweede investeringsvehikel wordt wel iets groter: tussen de 60 miljoen en 100 miljoen euro, met een streefbedrag van 75 miljoen euro. Dat is 20 miljoen euro meer dan DSCO. Afhankelijk van de marktomstandigheden verwacht DSCT in het laatste kwartaal van dit jaar of het eerste kwartaal van 2021 naar de beurs te gaan.