Prosus blijft groeien

De investeerder profiteerde van de populariteit eten bestellen en online winkelen.

De omzet van $16,6 miljard over de periode van april tot en met september komt voor zo’n vier vijdfde voor rekening van het belang in Tencent, dat het in de tussentijd met twee procentpunt verkleinde tot 28,9%. Dat leverde het bedrijf $12 miljard op.

De omzet uit overige investeringen in maaltijdbezorging, fintech, classifieds en educatietechnologie steeg met 53% tot $4,2 miljard. Van die vier categorieën boekten alleen de fintech activiteiten een positief bedrijfsresultaat.

Inclusief de resultaten uit Tencent groeide het bedrijfsresultaat van het bedrijf dat de consumenteninternetbelangen heeft ondergebracht met 8% tot $2,9 miljard. Prosus investeerde $5,2 miljard, die onder andere in Nederland werden gestoken in beursapp Bux, online trainer GoodHabitz. Daarnaast heeft Prosus forse belangen in flitsbezorger Flink en maaltijdbezorger Delivery Hero.