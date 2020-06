’Niet meer auto’s, T-shirts en smartphones uit eigen land door corona’

Ⓒ Westend61

Amsterdam - Nog voordat de coronacrisis goed en wel was losgebarsten in Europa, lagen Europese autofabrieken al weken stil. De reden? In de Chinese provincie Hubei was de productie door het virus al wel stilgelegd. Het coronavirus legde bloot hoe gevoelig bedrijven zijn geworden voor een verstoring in hun productieketen. Opeens bleek hoe afhankelijk we zijn geworden van het buitenland, of het nou gaat om mondkapjes uit China, auto-onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk of computerchips uit Zuid-Korea.