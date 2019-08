SBM Offshore kijkt iets positiever vooruit

De beursgenoteerde onderneming rekent nu op meer dan 2 miljard dollar omzet en een bedrijfsresultaat van ruim 750 miljoen dollar. Dat was circa 2 miljard dollar omzet met een bedrijfsresultaat van om en nabij de 750 miljoen dollar. Vooral de divisie Turnkey is een belangrijke aanjager van de groei. Hier was in de eerste zes maanden van het jaar op jaarbasis sprake van meer dan een verdubbeling van de opbrengsten.

De omzet van de onderneming in de meetperiode steeg met 19 procent tot 965 miljoen dollar. Het bedrijfsresultaat viel wel 38 procent lager uit op 399 miljoen dollar. SBM wijst onder meer naar eenmalige posten die het resultaat een jaar eerder stuwden.