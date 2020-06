Fietsverkopen Accell veren op na coronadip

Ⓒ ANP

HEERENVEEN (AFN) - De Nederlandse fietsenfabrikant Accell, bekend van merken als Batavus en Koga, heeft in maart en april ruim een kwart minder omzet geboekt door winkelsluitingen in een aantal landen. Na de heropening van winkels in onder andere Duitsland was er sprake van een sterke opleving.