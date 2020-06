Staatsgaranties voor bedrijf achter Batavus en Koga

Het Friese bedrijf heeft in maart en april ruim een kwart minder omzet geboekt door winkelsluitingen in een aantal landen. Na de heropening van winkels in onder andere Duitsland was er sprake van een sterke opleving.

Alles bij elkaar ligt de fietsverkoop door Accell dit jaar 5 procent lager dan een jaar eerder. Tegelijkertijd zorgden problemen in de toevoer van onderdelen voor hogere kosten. De operationele winst sinds de jaarwisseling ligt daardoor 40 procent lager dan een jaar eerder, op 28 miljoen euro. Ook in de rest van het jaar rekent de fietsenfabrikant nog op verstoorde logistiek door de coronapandemie.

Dankzij het herstel van de fietsverkoop in mei is de kaspositie verbeterd. Toch heeft de fietsenfabrikant 115 miljoen euro aan nieuw krediet binnengehaald, waarvoor de overheid via een steunprogramma voor het grootste deel garant staat. Accell verwacht dit jaar 60 miljoen euro van die kredietfaciliteit te gebruiken.