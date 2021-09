Beleggersclub VEB haalt weer voormalig AFM-bestuurder binnen als boegbeeld

Met zijn aanstelling heeft de VEB wederom een bestuurder binnengehaald met een verleden bij de toezichthouder.

De 50-jarige Everts was tot eind vorig jaar een bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook Koster was eerder bij de AFM actief.

Uitbouw in Europa

Everts werkte eerder bij onder meer de Europese Commissie en het ministerie van Financiën. In zijn rol bij de VEB gaat de nieuwe directeur zich onder andere bezighouden met de Europese uitbouw van activiteiten. Deze ontwikkeling is volgens de VEB „onvermijdelijk” nu beleggers en kapitaalmarkten steeds internationaler opereren.

De VEB komt op voor het belang van meer dan 1,75 miljoen beleggende Nederlanders en telt ruim 34.000 leden. De achterban van de vereniging bestaat uit zowel particuliere als institutionele beleggers.

Voor de nieuwe directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is de energietransitie een van de belangrijkste onderwerpen die hij op zijn bordje krijgt. Gerben Everts die sinds dinsdag aan het roer staat van de beleggersvereniging waakt voor het te snel afschrijven van de fossiele industrie. „We moeten niet te snel in de valkuil trappen: groen is spoed, grijs is fout.”

Everts kreeg dit ook mee als tip van zijn voorganger Paul Koster. „Het is zaak dat we goed nadenken over hoe wij ons als VEB neerzetten op het gebied van duurzaamheid”, aldus Everts. „In de energietransitie zijn de Shells van deze wereld hard nodig. Zij zijn cruciaal voor bijvoorbeeld de infrastructuur voor waterstof, warmte en energie en het realiseren van de daarvoor nodige geothermie, zonne- en windparken.”

Everts noemt de ervaring van de energiebedrijven cruciaal om de klimaatdoelen te halen. „Het is zaak dat je niet meegaat in het populisme. We moeten goed kijken naar wat belangrijk is voor onze achterban en ervoor zorgen dat bedrijven op tijd verstandige keuzes maken zodat investeringen die nu worden gedaan niet ingehaald worden door de toekomst waardoor ze waardeloos worden.”