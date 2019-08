Stormloop op Argentijnse topchef in Rijksmuseum

Mauro Colagreco

Culinair Nederland stond even op zijn kop. Op het moment dat bekend werd dat de nummer één chef-kok van de wereld, de Italiaans-Argentijnse Mauro Colagreco van het Franse driesterren restaurant Mirazur te Menton, op vrijdag 27 september komt koken in restaurant Rijks (*) in het Amsterdamse Rijksmuseum, werd sterrenchef Joris Bijdendijk belaagd door fijnproevers die niets van dit bijzondere, eendaagse event willen missen.