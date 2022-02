Nederlander naïef over financiële gevolgen scheiding

Premium Columns & Opinie

’Als vrijgezel door het leven gaan is zelden een wens die bij mensen leeft’

Voor een man is het niet echt een optie en voor de vrouw eigenlijk ook niet. Als vrijgezel door het leven gaan is zelden een wens die bij mensen leeft. Toch zijn er, in onze moderne samenleving, veel mensen die single zijn. De vraag van vandaag is of die vrijgezellenstatus ook gezien en ervaren kan ...