Column: op pad van China in de toekomst moet Westen ook meewandelen

Binnenland

Schippers over terugkeer in politiek: ’Ik heb heel erg getwijfeld’

VVD’er Edith Schippers heeft ’heel erg getwijfeld’ over haar VVD-lijsttrekkerschap bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. „Moet dit nou bij mij op m’n bordje komen? Dat was mijn eerste reactie”, zegt de oud-minister over haar terugkeer in de landelijke politiek.