AEX-bedrijven maken inhaalslag

Dat meldt de Volkskrant. Eerder onderzoek van Accenture liet juist zien dat de prestaties van de AEX-bedrijven sinds het begin van de crisis in 2008 steeds verder achterbleven bij die van buitenlandse concurrenten. Volgens recent onderzoek heeft het herstel, dat sinds 2012 zichtbaar werd in de cijfers, in 2013 doorgezet. Nederlandse beursfondsen zijn inmiddels zelfs de Duitse concurrentie voorbijgestreefd.

