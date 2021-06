Onlinesuper Picnic pakt het groots aan bij locatie in Ridderkerk

De locatie in Ridderkerk is met een vloeroppervlak van 42.000 vierkante meter in zijn soort een van de grootste in Europa en bevat onder meer geautomatiseerde sorteer-, inpak- en distributiemachines die door Picnic zelf zijn ontwikkeld. Het centrum moet aan ruim 200.000 gezinnen per week boodschappen kunnen leveren.

Anderhalf jaar geleden kondigde Picnic de ontwikkeling van het eerste geautomatiseerde centrum in Utrecht aan, dat over enkele maanden operationeel wordt. Het bedrijf heeft ook distributiecentra in Diemen, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam, Berkel en Rodenrijs, Zaandam en Apeldoorn.

Picnic startte in september 2015 in Amersfoort en heeft inmiddels 650.000 klanten in ruim 125 Nederlandse plaatsen, die hun boodschappen thuisbezorgd krijgen met een van de ruim 1000 elektrische bezorgwagentjes. De omzet van Picnic verdubbelde in 2020 naar 500 miljoen euro, in 2021 moet dat 1 miljard euro zijn.