Kamer: bank moet fraudeslachtoffer compenseren

Bij spoofing neemt de oplichter een andere identiteit aan, waardoor hij de bankklant verleidt tot een overschrijving. Met behulp van een phishing mail kunnen bijvoorbeeld iemands login-gegevens worden binnengehaald. Ook kan het gebeuren dat een oplichter zich telefonisch voordoet als een bankmedewerker.

De motie van SP-lid Van Nispen werd mede ingediend door parlementariërs van VVD, D66, GL, CDA en PvdA. De indieners noemen bankfraude „een groot maatschappelijk probleem”. Het steekt de Kamerleden dat banken „verschillend omgaan met de manier waarop slachtoffers al dan niet gecompenseerd worden en dat er op dit moment banken zijn die slachtoffers volledig in de kou laten staan”.

Volgens de Kamerleden mogen banken niet zomaar hun verantwoordelijkheden en zorgplicht afschuiven. Komen ze er niet uit met de regering, dan willen de Kamerleden van de regering horen hoe compensatie alsnog wettelijk afgedwongen kan worden.

Malware

„Banken hebben niet echt een gemeenschappelijke aanpak omdat het bij compensatie vaak om coulance gaat. Het hangt er maar vanaf wat voor een soort fraude het is”, zegt woordvoerder Jelle Wijkstra van de Nederlandse Vereniging van Banken. „Als malware op de computer is geinstalleerd of bij phishing compenseren banken al meestal, tenzij de klant zelf nalatig is geweest.”

Op het ogenblik krijgen slachtoffers nog meestal nul op het rekest bij het financiële klachteninstituut Kifid. Daar is de richtlijn dat de bank in principe geen verantwoordelijkheid draagt voor overmakingen tussen klanten en oplichters.