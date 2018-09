Rabo zet Randstad op de kooplijst

Volgens de analisten zal Randstad over het eerste kwartaal beter hebben gepresteerd dan verwacht, zowel bij de omzet als de brutomarges. Zij gaan er van uit dat een gunstig verloop in de eerste drie maanden van het jaar bij de uitzender het vertrouwen bij beleggers deels zal terugbrengen na de tegenvallende resultaten over het vierde kwartaal van vorig jaar en de mindere koersontwikkeling.

De Rabo-analisten hanteren een koersdoel van €47,50 voor Randstad die woensdag de boeken opent doet. Het aandeel noteerde rond 10.00 uur 0,5% hoger op 42,98.