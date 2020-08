Malaise in auto-industrie raakt resultaten Kendrion

Kendrion zette in het de eerste helft van dit jaar een omzet van 194,7 miljoen euro in de boeken. Dat betekende een daling met 10 procent op jaarbasis. De impact van de crisis was met name in het tweede kwartaal te merken, met een daling van de opbrengsten met 22 procent. Dat is inclusief de omzet van de eerder overgenomen Duitse rammenfabrikant INTORQ.

Bij automotive daalden de opbrengsten in het tweede kwartaal met 44 procent. Met name in april en mei was sprake van problemen in de auto-industrie door lockdownmaatregelen en mindere verkopen. Kendrion spreekt wel van een sterk herstel vanaf juni. Topman Joep van Beurden benadrukt dat de onderneming door groei in China en in de industrie-tak iets minder afhankelijk is geworden van de resultaten op de automarkt. De verhouding automotive versus industrie is momenteel "fifty-fifty", waarbij de industrie-kant volgens de topman wat stabieler en winstgevender is.

In China, goed voor 10 procent van de omzet, stonden de resultaten in het eerste kwartaal zwaar onder druk, maar was het herstel evengoed veerkrachtig. Zowel in de auto-industrie als bij de industriële tak was in het tweede kwartaal sprake van groei. Kendrion profiteerde onder meer van subsidieprogramma's voor windenergie, waar het bedrijf ook remmen voor levert.

Kendrion heeft volgens Van Beurden in het tweede kwartaal strikte kostenbeheersingsmaatregelen toegepast, waarbij ook topmanagers vrijwillig een loonsverlaging accepteerden. Daarnaast heeft het bedrijf volledig gebruik gemaakt van beschikbare ondersteuningspakketten van overheden in landen waarin Kendrion actief is. Daarmee was in het tweede kwartaal een bedrag gemoeid van circa 4,5 miljoen euro.

De aangepaste halfjaarwinst kwam uit op 5,8 miljoen euro, tegen 9,1 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De brutowinstmarge bleef ondanks de crisis boven de 11 procent.

Verder heeft Kendrion met banken een principe-overeenkomst bereikt over een verhoogde buffer binnen de financiële convenanten. Een voorzorgsmaatregel die maar beter tijdig kan worden genomen, aldus Van Beurden. Het bedrijf is verder positief over de prestaties op de lange termijn, waarbij vooruitzichten nu beter zijn dan voorheen.