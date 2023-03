Premium Het beste van De Telegraaf

Ontslag kritisch MT-lid mislukt: bouwbedrijf moet beurs trekken

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een bouwbedrijf wilde een kritisch lid van het MT ontslaan, maar dat mag niet. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Niets doen in de baas zijn tijd? Met een ouderwets woord heet dit ’dagdieverij’ en dat is precies wat het hoofd administratie van een bouwbedrijf werd verweten omdat hij in zijn digitale agenda bij sommige dagen ’vrij’ had genoteerd zonder verlof op te nemen. De rechter in Roermond verwijst de ontslagaanvraag voor de man echter naar de prullenbak.