Analyse Weinig waardering voor Pharming na goedkeuring medicijn

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Ceo Sijmen de Vries is zeer tevreden over de goedkeuring door de FDA, maar had gehoopt op een iets enthousiaster onthaal op de beurs. Ⓒ Hielco Kuipers

Aandeelhouders van Pharming zijn waarschijnlijk teleurgesteld met de slechts 14% hogere slotkoers op maandag. ’s Ochtends stond er namelijk een ruim twee maal hogere plus op het koersenbord, in reactie op de goedkeuring die de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA vrijdagavond gaf aan zijn medicijn Joenja tegen de afweerstoornis APDS. De vraag is nu of aandeelhouders beloond worden als zij de komende jaren rustig blijven zitten.