Februaristorm geeft tegenwind bij prestaties van NN Group

DEN HAAG (ANP) - De storm die in februari over Nederland raasde heeft het resultaat van verzekeraar NN Group geraakt. Het concern meldt in een handelsbericht over het eerste halfjaar een operationeel resultaat van 983 miljoen euro. Dat was minder dan de 1,1 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder.