Etsy koopt tweedehands modemarktplaats Depop voor $1,6 miljard

Het in 2005 opgerichte Etsy met hoofdkantoor in Londen zegt zich met deze overname te richten op de generatie Z, die veel meer wil vintage kleding zoekt en meer wil hergebruiken dan andere generaties. Vooral in mode zou er veel behoefte zijn aan snelle aan- en verkoop. Etsy brengt op zijn platform dan zoekers en aanbieders bij elkaar.

Ⓒ DEPOP

De nu tien jaar oude Britse modemarktplaats Depop heeft dertig miljoen geregistreerde gebruikers die verdeeld zijn over bijna 150 landen.

In Nederland is de app Vinted ook in de markt van aan- en verkoop van kleding actief.

Onder Etsy Inc. vallen inmiddels drie merken: Etsy, Reverb en Depop.