Oproep: trammelant met nieuwbouwwoning?

Slecht schilderwerk, krassen in ramen en deuren die door verkeerd afgesteld hang- en sluitwerk niet op slot kunnen, muren die niet vlak zijn aan, beschadigde plafonds, loszittende tegels, lekkage door slechte kitnaden of krassen in het bad. De lijst die bouwkundigen van Vereniging Eigen Huis opmaken in nieuwbouwwoningen is soms eindeloos.

Zelf tegen veel tekortkomingen aangelopen in jouw eigen nieuwbouwhuis? Mail je verhaal naar De Telegraaf!

Bekijk ook: Nieuwbouw blijft sukkelen met krassen en lekkages

Kijk hier naar het aantal nieuwbouwgebreken in jouw gemeente