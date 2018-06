Weet u nog toen deze aandelen 40 stonden in 2000? Toen klonk alleen gejubel en was 100 nog een voorzichtige inschatting voor vele analisten. De belegger doet anders dan de geluiden doen vermoeden. KPN kopen? Mat juweeltje oppoetsen want het is een Koninklijke Positieve Noot wellicht? Weet in ieder geval dat SLIMmeriken van Paulson-adepten er in zitten en die geven niet snel op.

Ik toon u de koersen en daarmee de resultaten van wat alle beleggers inclusief Snr. Slim en Mr. Paulson doen met KPN. De middelange termijn geluiden zijn dat Carlos Slim, de puissant rijke Mexicaanse investeerder in KPN bijval heeft van de ook extreem rijke en succesvolle belegger John Paulson. Zij zien het best wel zitten geloof ik met KPN. Het korte termijn nieuws van vandaag was dat de cijfers werden gekraakt vanochtend. De reactie van beleggers was echter volledig anders daar het niet tot een zware koersdaling kwam en er zeer zeker geen historisch lage koersen zijn genoteerd.

Sterker, de daling heeft niets anders dan de afgelopen twee maanden gebracht hetgeen een correctie mag heten op de middellange termijn stijging die sinds juni vorig jaar is ingezet. We hebben het nog steeds over enkele cijfers die nog niet eens boven de 3 zijn uitgekomen maar procentueel is het best een interessante stijging geweest sinds vorig jaar zomer.

Voor deze termijn geldt dat de impasse van het afgelopen kwartaal voortduurt zolang de koersen onder de 2,60 noteren. Zolang dat punt niet overschreden is geldt dat er geen significante verschuiving in de huidige balans tussen kopers en verkopers is ontstaan. Dat zelfde geldt aan de onderzijde bij 2,20 wat de laagste koersen van dit jaar voor KPN heeft ingehouden. Boven de 2,60 is er blijkbaar haast en tegelijk een tekort aan aandelen in KPN want dan komt het langere termijnbeeld van de weekgrafieken op tafel.

De impasse van het moment heeft een Positive Reversal signaal gevormd dat boven de 2,60 tot wasdom komt. In dat geval geldt dat een nog steeds correctief hetende beweging opwaarts op de lange termijn plaatsheeft waarbij wederom geldt dat het niet tot schokkend hoger koersen wordt verwacht te leiden. Echter ook hier geldt weer dat het vanuit een procentueel oogpunt best behoorlijke potentie biedt. Koersen tegen de 3,50 aan zijn dan het koersdoel om mee te beginnen

Gek verhaal? Want de cijfers waren toch echt slecht, zullen sommigen nu zeggen. Weet u wat gek is? De waanzin in de historie van KPN op de hele lange termijn. Zie hier het beeld van de koersvorming over de afgelopen 20 jaar.

Dat is pas waanzin en voorlopig is het nog niet echt gek geworden in KPN, ook niet met de cijfers van vandaag. Ik ga op deze termijn natuurlijk geen analyse plegen want dat gaat nergens over. De afgelopen 20 jaar is de hele wereld anders en zijn modellen voor waardering volledig anders. Los van de stand der techniek en de gewijzigde marktpositie van het bedrijf, de beleggers zijn anderen dus geldt de historie als geschiedenis en niet meer als referentiepunt in het geheugen van beleggers.

Wat ik hier mee wil aantonen is dat de beleggers van te voren gek lijkende kapriolen kunnen uithalen terwijl de mening en het daarmee samengaande echoënde geluid dat doorgaans zeer verstandige analisten produceren volledig het omgekeerde suggereert en de koersen de andere kant op wijst dan ze werkelijk gaan.

Vergeet niet dat Paulson en Slim zulke diepe zakken hebben dat ze heel KPN kunnen opslokken als ze willen. Met gemak zelfs. Wanneer we daarbij in acht nemen dat er nog veel meer bakken met geld deze big shot goeroes op de voet volgen in de hoop een goeie duit mee te verdienen en daardoor elke stap proberen te kopiëren. Om te dalen moet er wel verkocht worden en daarom reageren koersen niet meer op slechte cijfers. De wereld bestaat gelukkig niet uit de waan van de dag en naast daghandel is er ook nog zoiets als beleggen met visie zo blijkt bij KPN. Veel plezier met Koningsdag en verder nog prettig weekend voor nu.