Premium Het beste van De Telegraaf

Toezichthouders trekken teugels aan Glans komt weer wat terug bij hard gevallen crypto’s

Door Mark Garrelts en Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Na de malaise in het voorbije jaar begint voor cryptobeleggers de zon weer wat door te komen. Het is volgens crypto-experts afwachten of het barre cryptolandschap verder gaat ontdooien, maar toezichthouders hebben in ieder geval de messen geslepen om consumenten beter te beschermen.