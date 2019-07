Lotus onthult supersnelle stekkerauto

De supersnelle stekkerauto heet Lotus Evija en trekt in drie seconden op van 0 naar 100 kilometer per uur. De actieradius is wel wat mager, met 400 kilometer.

Mede dankzij de toepassing van koolstofvezel in de constructie weegt de sportauto ’maar’ 1680 kilo. Ter vergelijking: een Tesla Model S weegt 2108 kilo en heeft een maximumsnelheid van 200 kilometer per uur.

De Evija gaat geproduceerd worden in het Britse Hethel. Er worden maximaal 130 gebouwd. De richtprijs in Groot-Brittannië is 1,7 miljoen pond (€1,9 miljoen).

