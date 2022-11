Belegger vergroot rit in betere bedrijfsobligaties

Volgens Benoit Anne, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder MFS, kiezen de grote beleggers consequent vaker voor het uitgegeven schuldpapier. De obligaties leveren momenteel betere waarderingen en hogere opbrengsten op dan vergelijkbare aandelen, terwijl de volatiliteit veel lager is geworden.

„De waarderingen zijn de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd en staan nu op het hoogste niveau in tien jaar. Dat geldt niet alleen voor de obligatiespreads, maar nog meer voor de yields op bedrijfsobligaties. Die hebben optimaal geprofiteerd van de renteverhogingen”, aldus strateeg Anne.

„We zien dit bij low-risk staatsobligaties uit ontwikkelde markten, maar ook in de meer risicovolle sectoren zoals high yield of schuldpapier uit opkomende landen, waar de yields zijn opgelopen tot 10%”, stelt hij.

Vastgoed

Nu rentes wereldwijd stijgen, ziet de grote obligatiebelegger Pimco meer kansen. Maar waarschuwt selectief te zijn. „Beleggers moeten echter doordacht en selectief te werk gaan bij beleggingen in aandelen, vastgoed en andere markten met een hoger risico”, aldus Geraldine Sundstrom, portfoliomanager Asset Allocation bij Pimco.

Er is een ommekeer in de markt gekomen, stelt Sundstrom. „Het rendement op aandelen is achtergebleven bij de stijging van de rente. Wat een teken is dat aandelen duur zijn, waardoor andere beleggingen relatief aantrekkelijker worden.”

Volgens vermogensbeheerder Renco van Schie van Valuedge in Nederland bieden de goudgerande bedrijfsobligaties met een goede kredietstatus momenteel 5 tot 7% rendementen. „Waarmee je dicht bij rendementen van de aandelen komt, maar je hebt dan wel een stuk minder beweeglijkheid die aandelen doorgaans hebben”, stelt hij.

China

Volgens vermogensbeheerder Abrdn zijn er vooral kansen in China. Daar is de aandelenmarkt door de coronacrisis ingestort. Abrdn is in obligaties ingestapt omdat het verwacht dat de problemen met coronalockdowns tijdelijk zullen zijn. Bedrijven zullen dan een versnelling vertonen. De bedrijfsobligaties daar zijn nog laag geprijsd, maar bezig met een opmars, aldus fondsmanager Ray Sharma-Ong.

In dollars uitgegeven obligaties van Chinese bedrijven met een hoge kredietstatus kunnen zelfs 8% rendement per jaar geven, aldus Sharma-Ong.