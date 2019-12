Air France KLM stapt niet aan boord bij Virgin

Hij stelt daarin dat hij zijn belang van 51% wil houden. De andere helft van de aandelen is in handen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta. Onduidelijk is waarom Branson terugkomt op de deal, die in de zomer van 2017 al beklonken is. Air France KLM zou 31% van de aandelen kopen voor £220 miljoen, waarbij Branson aan zou blijven als minderheidsaandeelhouder met 20% van de stukken.

Virgin treedt wel toe tot de trans-atlantische joint-venture van Air France KLM en Delta, stelt Branson maandagavond. Britse marktvorsers opperen dat Virgin als Amerikaans-Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij mogelijk minder landingsrechten krijgt van de aanstaande uitbreiding op Heathrow. Deze is echter pas over jaren aan de orde. Virgin Atlantic heeft het financieel moeilijk, onder meer als gevolg van de aanstaande brexit.