Vaccin ook persoonlijk succes Janssens-toponderzoeker Hanneke Schuitemaker

Hanneke Schuitemaker, rots in de branding bij Janssen. Ⓒ ANP / HH

Hanneke Schuitemaker heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het door Janssen in Leiden ontwikkelde coronavaccin. Niet alleen omdat zij hoofd van het onderzoeksteam is, maar vooral ook vanwege haar bijna bovenmenselijke inspanning. Wel loert nog altijd het gevaar dat het risico op ernstige bijwerkingen veel groter is dan nu blijkt en het vaccin uiteindelijk niet voor iedereen beschikbaar komt.