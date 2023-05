Premium Het beste van De Telegraaf

ChatGPT maakt student veel efficiënter: ’Hij dient als sparringpartner’

Docent Joris Schelfhout geeft les met ChatGPT. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Slimme tekstgeneratoren als ChatGPT hebben een enorme potentie. Zoals wel vaker met machtige hulpmiddelen, roept deze vorm van kunstmatige intelligentie echter ook veel weerstand op. Zo vinden scholen het lastig ermee om te gaan, want luie leerlingen kunnen hun huiswerk in een handomdraai laten maken door de chatrobot. Maar wat als je focust op de zonnige kant van ChatGPT en de generatieve ai zelfs in het lesprogramma integreert?