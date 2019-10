Airbnb investeert miljoenen in Amsterdamse Tiqets

„We zijn enorm blij met de steun en expertise die Airbnb ons kan bieden om onze klanten nog betere en unieke reiservaringen te kunnen bieden”, aldus ceo Luuc Elzinga. In totaal heeft Tiqets al ruim honderd miljoen dollar opgehaald. De laatste investeringsronde werd mede ondersteund door eerdere lead-investors HPE Growth Capital en Investion.

Tiqets is in 2014 opgericht door Luuc Elzinga, Christiaan Solcer en Kasper Middelkoop met als doel middels een online platform mensen die op reis zijn eenvoudiger toegang te geven tot evenementen, musea en attracties. Inmiddels heeft het veertien kantoren wereldwijd, waaronder in Seattle, Bangkok en Tokio en telt het bedrijf meer dan tweehonderd man personeel.

Het platform streeft naar wereldwijde samenwerking met alle musea en attracties in grote steden. Toeristen die via het platform kaartjes kopen, krijgen het bewijs toegemaild. Uitprinten is niet nodig, tonen op de smartphone is voldoende.