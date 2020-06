Kabinet bereid om pensioenkorting te schrappen

Dat bevestigen bronnen tegenover De Telegraaf. Donderdagochtend hoopt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) een deal te sluiten met werkgevers en vakbonden over een ander pensioencontract. Als dat slaagt roept hij een speciale uitzonderingsclausule in waarmee kortingen kunnen worden doorgeschoven vanwege ’uitzonderlijke economische omstandigheden’.

Druk

Vorig jaar deed Koolmees hetzelfde om druk te zetten op de onderhandelingen over een pensioenakkoord. Sindsdien wordt al een jaar gesproken over de uitwerking van dat akkoord. Dat loopt al enkele weken stroef, maar donderdag moet de doorbraak worden bereikt, zo melden ingewijden.

Pensioenfondsen moeten eind van dit jaar korten op de pensioenen als ze in onderdekking zijn. Dat is het geval bij een dekkingsgraad onder de 100%. Gemiddeld hebben pensioenfondsen nu een dekkingsgraad van 92%, wat betekent dat ze voor elke euro aan pensioenverplichtingen maar 92 cent in kas hebben.

Bij grote pensioenfondsen zijn de financiële problemen ernstiger. Bij ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW lag de dekkingsgraad eind april ruim onder de 90%. Toen de minister vorig jaar de pensioenkorting van tafel haalde, lag de ondergrens op 90%. Fondsen die slechter presteerden moesten wel korten.

Ontsnapping

Volgens bronnen ligt de optie om de pensioenkortingen wederom te schrappen ’op tafel’. Een ander stelt er aan de onderhandelingstafel ’consensus’ is dat dit door de coronacrisis zo’n uitzonderlijk jaar is dat de ontsnappingsartikel uit de pensioenwet kan worden ingezet. „Dat artikel lijkt eigenlijk wel geschreven voor dit jaar.”

Donderdagochtend liggen nog lastige kwesties op tafel. Zo is er nog steeds geen oplossing voor de financiële schade die veertigers en vijftigers lopen door de invoering van een nieuwe premiesystematiek. Ook is er nog geen beslissing genomen over de rekenregels die gelden in de periode tot het nieuwe stelsel wordt ingevoerd.

Onderhandelaars lijken optimistisch over de mogelijkheid om eruit te komen. Maar niemand durft te garanderen dat het ook echt donderdagochtend lukt of dat er opnieuw meer tijd nodig is. Koolmees wil zijn plannen deze maand naar de Tweede Kamer sturen. Binnen de FNV trapt het Ledenparlement op de rem. Veel FNV’ers willen de pensioenplannen pas in juli bespreken en niet volgende week al in een online ledenvergadering.