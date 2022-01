Sterrenzaak vlucht grens over naar België

In ons land kan de horeca door de corona-maatregelen nog altijd niet de deuren openen. Chef-kok Meliefste ziet zich voor geen andere keus gesteld, dan de grens over te steken. Want hij zegt inmiddels tonnen te hebben verloren, zonder te weten wanneer zijn zaak in Wolphaartsdijk weer open kan.

,,Als de horecasluiting echt zou helpen om het aantal corona-besmettingen terug te dringen, heb ik er begrip voor. Maar helaas is het niet zo”, liet hij weten.

Daarom grepen hij en zijn echtgenote, gastvrouw Anuschka Meliefste, deze Belgische kans met beide handen aan. In de ruimte die The Jane-eigenaar Nick Bril hen aanbood, kunnen dagelijks 20 lunchgasten en 20 dinergasten worden bediend.

Reserveren kunt u vergeten: het zit al vol.