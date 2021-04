Super-omzet met Pasen: consument geeft bijna net zo veel uit als voor kerst

De paasomzet is ook een record, want het is 6,5% meer dan de €915 miljoen van vorig jaar. Nielsen noemt dat verrassend: in tegenstelling tot Pasen 2020, enkele weken na het begin van de intelligente lockdown, is de horeca nu volop bezig met (luxe) afhaal- en bezorgmaaltijden.

Dat consumenten ook onder die omstandigheden hun paastafel vullen met supermarktproducten, is voor Nielsen reden om aan te nemen dat de supermarkten zullen blijven profiteren zolang de horeca niet volop open mag.