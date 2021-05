’Corona slaat economisch gat zo groot als Frankrijk’

Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). De denktank verwacht dat de wereldwijde economie dit jaar met 5,8% groeit. Dat is een heel stuk hoger dan de 4,2% die eind vorig jaar werd verwacht. In 2022 is de verwachte groei met 4,4% ook nog fors.

Dat is niet alleen te danken aan de snelle vaccinatiecampagne. Ook overheden deden letterlijk een flinke duit in het zakje. Vooral in de Verenigde Staten is de overheid veel geld aan het uitgeven. President Joe Biden kondigde een paar maanden geleden nog een pakket van bijna $2000 miljard aan investeringsplannen aan. Daarmee komen de Amerikaanse pandemie-uitgaven uit op een slordige $6000 miljard.

Maar die groei betekent niet dat de crisis geen sporen na heeft gelaten. Zonder corona was de wereldeconomie eind 2022 $3 biljoen groter geweest. Dat is evenveel als de gehele Franse economie, becijferde de Oeso.

Nederlands herstel

Het herstel gaat bovendien niet overal in hetzelfde tempo. Nederland zit medio volgend jaar weer op het niveau van voor de pandemie, net als bijvoorbeeld Griekenland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De VS en Zuid-Korea zitten daar al bijna. De Spaanse economie is pas in de tweede helft van 2022 weer op het oude niveau. En zo lang niet iedereen gevaccineerd is, blijft het herstel in verschillende snelheden gaan, waarschuwt de Oeso.

Voorlopig profiteert de economie er in ieder geval van dat huishoudens het afgelopen jaar meer hebben gespaard, en nu staan te trappelen om (een deel hiervan) weer uit te geven.

Dat leidt niet alleen tot meer uit eten gaan, vakanties en andere diensten waar we zo lang geen gebruik van konden maken, maar ook tot inflatie. Beurzen zijn al een paar weken in de ban van de angst dat inflatie gaat stijgen.

Goed nieuws voor beleggers

Voor hen heeft de Oeso een geruststellende boodschap: eind dit jaar zijn de verstoringen van de productieketens wel verholpen en draaien fabrieken wereldwijd weer op volle sterkte.

Tekorten, zoals het tekort aan chips voor de auto-industrie en consumentenelektronica, moeten dan weer afnemen. Dat betekent dat prijzen ook minder in de lift zitten.