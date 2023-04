Frans bedrijf komt met ruimtereizen per luchtballon

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse bedrijf Zephalto wil vanaf 2025 ruimtereizen aanbieden per luchtballon. Geïnteresseerden kunnen voor 120.000 euro per persoon instappen, waarna een ballon gevuld met helium of waterstof 25 kilometer de lucht in gaat. Reizigers krijgen zo een uitzicht dat normaal alleen aan astronauten is toebedeeld.