Kledingketen Primark maakt oversteek naar VS

AB Foods heeft na uitgebreid onderzoek geconcludeerd dat ook aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan kansen liggen voor het concept van Primark, dat zich met modieuze maar betaalbare kleding vooral richt op de onderkant van de markt. De kledingketen is al actief in negen Europese landen, waaronder Nederland.

Het detailhandelsconcern maakte verder bekend dat zijn kledingtak, die in Ierland onder de naam Penneys opereert, de omzet in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar met 14 procent wist op te voeren tot 2,3 miljard pond (2,8 miljard euro). De operationele winst lag met 298 miljoen pond ruim een kwart hoger dan in de eerste helft van het voorgaande boekjaar.

In de resultaten van Primark is een voorziening opgenomen van 5 miljoen dollar (3,6 miljoen euro) voor compensatie van de slachtoffers en nabestaanden van de ramp in Rana Plaza, een complex met kledingfabrieken in Bangladesh dat vorig jaar instortte. Daardoor kwamen ruim 1100 textielarbeiders om het leven. Vorig jaar legde Primark daarvoor ook al 7 miljoen dollar opzij.